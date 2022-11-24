Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга.

"Противник распространяет информацию и готовит свои войска к так называемому возможному "обострению обстановки" на российско-украинской границе с 23 по 28 ноября. При этом им ожидается, что "НАТО и Украина потребуют захватить границы миролюбивой Беларуси и России", - сообщил Громов.

Он отметили, что такие действия напоминают сценарии уже проведенных у белорусов учений в сентябре текущего года.

"На фоне этого российские войска в Белгородской области должны установить минно-взрывное заграждение, чтобы не допустить так называемые "украинские ДРГ". Учитывая это могут быть российские провокации на границе", - заявил Громов.

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