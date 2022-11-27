Украинские женщины способны на все ради любви. Они даже готовы приехать на передовую, чтобы выйти замуж за своего возлюбленного.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Да, недавно украинка одолела 700 километров, чтобы приехать к любимому на фронт. Начальник штаба спросил у женщины, зачем она приехала жениться на передовой:

На это украинка ответила: "Вы же знаете, что он не бережет себя, но теперь будет помнить, что дома его ждет жена".

Вот такие они – украинские женщины. Они ничего не боятся, готовы на все ради семьи и верят в победу.

Украинский военный Евгений Негрийко и его девушка Мария Воротил женились на войне. Их церемония росписи прошла в Киеве.

Расписал молодоженов главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный.

Напомним, 23 ноября россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.

Также сообщалось, что Залужный обратился к военнослужащим после обстрела Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине.