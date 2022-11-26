Так, о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой рф и Беларуси со стороны северных границ Украины в конце ноября, которая распространяется в украинском информационном пространстве, является лживой.

Цель таких "вбросов" – заставить ВСУ переместить часть военных подразделений к северной границе.

Об этом говорится в сообщении ГУР.

"Цель такой информационной спецоперации оккупантов — спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал Вооруженных Сил на востоке и юге Украины, а заодно показать белорусам якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну", – говорится в сообщении ГУР.

Такие сообщения преследуют цель посеять панику среди украинского общества. В подобных "вбросах" указывалась дата возможного вторжения 25-28 ноября, а потом сместилась на 28-29 ноября.

В Минобороны призвали украинцев доверять только официальным источникам информации.

Напомним, также сообщалось, что Лукашенко порадовался уходу McDonald's из беларуси, видео: "У нас булочку не могут разрезать?".

Также сообщалось о новой ракетной атаку по Украине: когда рф может нанести очередной удар, прогноз разведки.

Кроме того, Politeka.net писала, путинские войска готовятся к "обострению" на границе: в Генштабе назвали даты, когда могут быть провокации.