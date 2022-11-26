Война, развязанная россией против Украины, должна способствовать единству европейских стран и увеличению их обороноспособности.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления на международной конференции "Идея Европы", цитирует Polskie Radio.

На мероприятии, в котором, кроме Польши, принимают участие Латвия, Литва и Эстония, Дуда заявил, что российская агрессия против Украины раз и изменила Европу.

"Последствия развязанной Россией при поддержке Беларуси войны в Украине заставили наших граждан опасаться за мир и собственную безопасность" – заявил польский президент.

По словам Дуды, на первый план выходит единство и увеличение обороноспособности европейских государств.

Президент Польши заявил, что безопасность и мир вернутся в Европу только тогда, когда рф потерпит сокрушительное поражение в трех плоскостях: политической, военной и экономической.

"Безопасная Европа – это Европа, где Россия терпит поражение: политически, военно и экономически. Побежденная Россия означает безопасную Украину, Польшу, Литву, Латвию, Румынию и остальную Европу", – соощил Дуда.

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