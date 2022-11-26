Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления на международной конференции "Идея Европы", цитирует Polskie Radio.
На мероприятии, в котором, кроме Польши, принимают участие Латвия, Литва и Эстония, Дуда заявил, что российская агрессия против Украины раз и изменила Европу.
"Последствия развязанной Россией при поддержке Беларуси войны в Украине заставили наших граждан опасаться за мир и собственную безопасность" – заявил польский президент.
По словам Дуды, на первый план выходит единство и увеличение обороноспособности европейских государств.
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Президент Польши заявил, что безопасность и мир вернутся в Европу только тогда, когда рф потерпит сокрушительное поражение в трех плоскостях: политической, военной и экономической.
"Безопасная Европа – это Европа, где Россия терпит поражение: политически, военно и экономически. Побежденная Россия означает безопасную Украину, Польшу, Литву, Латвию, Румынию и остальную Европу", – соощил Дуда.
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