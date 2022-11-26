Мать российского оккупанта рассказала, как ее сын "героически" шел убивать украинцев, но был ликвидирован ВСУ.

Историей женщина поделилась в Кремле во время встречи российского диктатора Путина вроде бы с родными "мобиков".

Фрагмент видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

Оказалось, что оккупанта "денацифицировали" еще в 2019 году.

"И последними его словами было: "Пойдем, братва, рубить укр**ов!" – заявила россиянка.

Фото с могилы оккупанта Пшеничкина, которого похоронили еще в апреле 2019 года:

Ранее сообщалось, что оккупанты перебросили на Луганщину десантников с Херсонского направления.

Как сообщил губернатор Сергей Гайдай в эфире телемарафона, десантники максимально подготовлены.

"Это десантники, они максимально подготовлены, нормально могут воевать", - сказал глава области.

Также губернатор добавил, что они могут приостановить наступление ВСУ, но не остановить.

"Профессиональными действиями они могут притормозить наступление ВСУ, но остановить наших военных у них уже не получится", - добавил Гайдай.

Напомним, Путин опозорился на встрече с "матерями" российских военных, кадры: их всех опознали и назвали имена.

Также сообщалось, что оккупанты открыли огонь по своим при отступлении: эпичное видео появилось в сети

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин уже хочет прямых переговоров с Зеленским.