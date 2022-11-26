Историей женщина поделилась в Кремле во время встречи российского диктатора Путина вроде бы с родными "мобиков".
Фрагмент видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.
Оказалось, что оккупанта "денацифицировали" еще в 2019 году.
"И последними его словами было: "Пойдем, братва, рубить укр**ов!" – заявила россиянка.
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Фото с могилы оккупанта Пшеничкина, которого похоронили еще в апреле 2019 года:
Ранее сообщалось, что оккупанты перебросили на Луганщину десантников с Херсонского направления.
Как сообщил губернатор Сергей Гайдай в эфире телемарафона, десантники максимально подготовлены.
"Это десантники, они максимально подготовлены, нормально могут воевать", - сказал глава области.
Также губернатор добавил, что они могут приостановить наступление ВСУ, но не остановить.
"Профессиональными действиями они могут притормозить наступление ВСУ, но остановить наших военных у них уже не получится", - добавил Гайдай.
Напомним, Путин опозорился на встрече с "матерями" российских военных, кадры: их всех опознали и назвали имена.
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Кроме того, Politeka.net писала, что Путин уже хочет прямых переговоров с Зеленским.