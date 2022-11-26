Об этом сообщило министерство обороны Польши.
Учения прошли в районе Сувалкского коридора. Министр обороны Мариуш Блащак посетил город Плочично, чтобы наблюдать за учениями Tumak-22.
К учениям привлечены 2 тысячи военнослужащих разных подразделений польского войска и союзных сил, входящих в состав Батальонной боевой группы НАТО.
Польские солдаты отрабатывали оперативную совместимость с американскими, британскими, румынскими и хорватскими солдатами.
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Также задействовано 1000 единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.
Ранее сообщалось, что война, развязанная россией против Украины, должна способствовать единству европейских стран и увеличению их обороноспособности.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления на международной конференции "Идея Европы".
Президент Польши заявил, что безопасность и мир вернутся в Европу только тогда, когда рф потерпит сокрушительное поражение в трех плоскостях: политической, военной и экономической.
Напомним, также сообщалось об угрозе нападения из беларуси: в украинской разведке раскрыли планы врага
Также сообщалось о новой ракетной атаку по Украине: когда рф может нанести очередной удар, прогноз разведки.
Кроме того, Politeka.net писала, путинские войска готовятся к "обострению" на границе: в Генштабе назвали даты, когда могут быть провокации.