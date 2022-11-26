НАТО приняли участие в учениях на севере Польши, в районе, расположенном рядом с Калининградской областью РФ и Беларусью.

Об этом сообщило министерство обороны Польши.

Учения прошли в районе Сувалкского коридора. Министр обороны Мариуш Блащак посетил город Плочично, чтобы наблюдать за учениями Tumak-22.

К учениям привлечены 2 тысячи военнослужащих разных подразделений польского войска и союзных сил, входящих в состав Батальонной боевой группы НАТО.

Польские солдаты отрабатывали оперативную совместимость с американскими, британскими, румынскими и хорватскими солдатами.

Также задействовано 1000 единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.

Ранее сообщалось, что война, развязанная россией против Украины, должна способствовать единству европейских стран и увеличению их обороноспособности.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления на международной конференции "Идея Европы".

Президент Польши заявил, что безопасность и мир вернутся в Европу только тогда, когда рф потерпит сокрушительное поражение в трех плоскостях: политической, военной и экономической.

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