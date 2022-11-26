Так, теперь отрезок стены у кремля охраняют вооруженные силовики, сообщает российский телеграм-канал Baza.
Сообщается, что надпись стерли, а стену теперь охраняет десять полицейских и сотрудников ФСО.
Возле места "инцидента" теперь круглосуточно дежурят дополнительно три вооруженных автоматами и пистолетами полицейских патруля — по одному на каждую ранее "незащищенную" стену, и еще несколько сотрудников ФСО.
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Ранее сообщалось, что опроблемах военных на войне с Украиной пути рассказывали не реальные солдатские матери, а чиновницы и сторонники войны, прежде всего из Москвы.
Среди них московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева — она заместитель директора ГБУ «Центр досуга и спорта „Юность“ и член Отрадного совета депутатов.
Еще одна собеседница президента – руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова. Возглавляет также и Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов Мособласти. В 2016-м она попала в списки кандидатов ЕР в Госдуму.
Еще одна идентифицированная "солдатская мать" - Надежда Узунова, отвечающая в «Боевом братстве» (подразделение столичного депутата Госдумы Саблина) за сбор гуманитарной помощи для мобилизованных.
Также сбором гуманитарки для мобилизованных занимается еще одна участница встречи, член Общественной палаты Орехово-Зуево Марина Мигунова.
Ближе всех к Путину сидела Лариса Машкина – исполнительный продюсер фильма «Выстрел», который снял ее муж Игорь Красников.
"Если бы на встрече путина с "матерями" была бы хоть одна настоящая мать – путина забрали бы с поцарапанными глазами", - заметил российский журналист Александр Невзоров.
Напомним, также сообщалось об угрозе нападения из беларуси: в украинской разведке раскрыли планы врага
Также сообщалось о новой ракетной атаку по Украине: когда рф может нанести очередной удар, прогноз разведки.
Кроме того, Politeka.net писала, путинские войска готовятся к "обострению" на границе: в Генштабе назвали даты, когда могут быть провокации.