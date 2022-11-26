Глава МИД рф лавров отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины.

Так, по мнению путинского министра курс президента Украины Владимира Зеленского на победу в войне и "возврат" всех земель, включая Крым, якобы постигнет неудача.

Об этом заявил министр иностранных дел россии Лавров в рамках документального фильма, показанного в эфире пропагандистского канала "Россия-24".

"Озвучивая линию, которая проводилась тогда гибридно, а сейчас на поле боя, Зеленский заявляет, что они "победят в этой войне и заберут все свои земли", включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Может, он ее и вовсе не знал, когда занимался в "Клубе веселых и находчивых. Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача", - заявил лавров.

Отметим, что в Кремле также до последнего не хотели признавать бегство армии рф из Херсона.

Однако 9 ноября министр обороны рф Сергей Шойгу заявил об "отводе" во время доклада командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии российских оккупантов Сергея Суровикина.

Перед этим он заслушал доклад Суровикина, тот сообщил, что Херсон и прилегающие населенные пункты якобы не могут снабжаться и функционировать. Теперь "оборона" армии рф будет организована по левому берегу Днепра.

"Приступайте к отводу войск за реку Днепр", - заявил тогда Шойгу.

Суровикин ответил, что "маневры войск будут осуществлены в ближайшие сроки". Также Суровикин придумал причину отвода войск.

"Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск", – заявил Суровикин.

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