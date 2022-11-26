Так, жители Твери заметили военную технику с флагами Украины в центре города.
"Это что такое происходит у нас, ребята? Ничего личного, конечно. Это может кому-то покажется провокацией, но у меня ощущение сюрреализма какого-то", - комментирует происходящее автор видео.
В Твери на набережной и центральных улицах ездили военные грузовики и БТР в сопровождении машин ДПС.
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На автомобилях развевались желто-голубые флаги.
Позже выяснилось, что в городе проходят съемки фильма про войну с Украиной. Известно также, что в Твери среди жителей искали массовку для участия в этом кино.
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