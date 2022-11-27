Так, в паблике "Оперативный ВСУ" появилось видео, которое сняли украинские защитники на фронте.
Видно, что в окопе полно воды и грязи из-за тающего снега.
"Реальность передовой!", - подписали видео авторы публикации.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Путинская армия ударила ракетами по частным домам в Днепре, над городом поднимается черный дым: кадры с места
В Мариуполе взорвался автомобиль с оккупантами, погиб "военный чиновник": кадры с места событий
"Долго была сама": звезда "Женского квартала" Сопонару впервые рассказала о мужчине, за которого хочет замуж
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Вот так мы и воюем", - говорит боец ВСУ.
"Меня кроет, когда я думаю о своих защитниках, которые в такую погоду в окопах, посадках палатках и я кроме донатов ничем не могу помочь. Понимаю, что никакое спасибо не стоит вашего подвига, до последнего дня буду склонять голову перед вами", " Мальчики ВЫ Все Титаны Спасибо вам наши любимые Котики Божьей опеки Возвращайтесь живыми", " Безграничная благодарность и уважение вам ребята! Береги вас Бог! Возвращайтесь живы с победой!", - пишут украинцы в комментариях слова поддержки и благодарности.
Напомним, путинская армия ударила ракетами по частным домам в Днепре, над городом поднимается черный дым: кадры с места.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новых испытаниях: "Тренируемся выживать в 21 веке".
Также Politeka писала, что мужчина, который приехал в Киев "к родственникам" оказался российским агентом: что у него нашли.