Так, в паблике "Оперативный ВСУ" появилось видео, которое сняли украинские защитники на фронте.

Видно, что в окопе полно воды и грязи из-за тающего снега.

"Реальность передовой!", - подписали видео авторы публикации.

"Вот так мы и воюем", - говорит боец ВСУ.

"Меня кроет, когда я думаю о своих защитниках, которые в такую ​​погоду в окопах, посадках палатках и я кроме донатов ничем не могу помочь. Понимаю, что никакое спасибо не стоит вашего подвига, до последнего дня буду склонять голову перед вами", " Мальчики ВЫ Все Титаны Спасибо вам наши любимые Котики Божьей опеки Возвращайтесь живыми", " Безграничная благодарность и уважение вам ребята! Береги вас Бог! Возвращайтесь живы с победой!", - пишут украинцы в комментариях слова поддержки и благодарности.

Напомним, путинская армия ударила ракетами по частным домам в Днепре, над городом поднимается черный дым: кадры с места.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новых испытаниях: "Тренируемся выживать в 21 веке".

Также Politeka писала, что мужчина, который приехал в Киев "к родственникам" оказался российским агентом: что у него нашли.