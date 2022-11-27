Во время встречи 22 ноября с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем российский диктатор Владимир Путин схватился за стул, а его руки при этом стали «фиолетовыми».

Это вызвало новые обсуждения плохого состояния здоровья российского диктатора, сообщает в частности британское издание Express.

"Тут в новостях все обсуждают, что пыня как-то странно тряс ногами и вцеплялся в кресло на встрече с кубинским президентом. И руки типа фиолетовые стали. Но меня скорее вид в целом удивил. Ножки какие-то крохотные, а голова наоборот как-то не по размеру, что ли. Странно выглядит", - пишут пользователи сети в Твиттер.

Ранее в Москве неизвестный написал на кремлевской стене "нет войне" - сразу после этого у стен появились силовики.

Так, теперь отрезок стены у кремля охраняют вооруженные силовики, сообщает российский телеграм-канал Baza.

Сообщается, что надпись стерли, а стену теперь охраняет десять полицейских и сотрудников ФСО.

Возле места "инцидента" теперь круглосуточно дежурят дополнительно три вооруженных автоматами и пистолетами полицейских патруля — по одному на каждую ранее "незащищенную" стену, и еще несколько сотрудников ФСО.

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