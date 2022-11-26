Электричество вернулось в Херсон через неделю после деоккупации города и бегства российских захватчиков.
В первую очередь к сети подключают объекты критической инфраструктуры, но в скором времени свет должен появиться и в домах горожан.
При этом глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич опубликовал в Facebook исторический момент подачи электроэнергии в Херсон.
Полноценное восстановление электричества в городе займет несколько дней и призвал жителей не спешить включать бытовые приборы с появлением света, поскольку возможны перепады напряжения.
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"Херсонцы, как только в ваших домах появится электроснабжение, не спешите включать бытовые электроустройства. Возможны перепады напряжения! Поэтому ваша техника может сгореть", - заявил чиновник.
Напомним, россиянка раскритиковала бегство армии рф из Херсона, фото: "Сдали Херсон, сдадут и Москву".
Также сообщалось, что перед оккупантами после бегства из Херсона поставили новую задачу.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ быстро продвигаются по территоории Херсонщины.