24 ноября в Запорожской области родные похоронили 2-дневного малыша, убитого в результате обстрела российскими ракетами родильного отделения Вольнянской больницы.

Об этом в соцсети сообщила фотограф Хейди Левин .

"Когда Мария Каменецкая только что закончила кормить новорожденного мальчика и уложила его спать в кроватку рядом с собой, ракета врезалась в родильное отделение больницы в Вольнянской Запорожской области, одного из четырех регионов Украины, которые пытается присвоить президент России Владимир Путин. Стены больницы упали, и Каменецкий с младенцем оказались в ловушке среди обломков", - написала Левин.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, российские военные убили уже более 440 украинских детей, сотни были ранены в результате российских атак. Мальчик Сергей не дожил даже до того, чтобы ему выдали свидетельство о рождении, отметила Левин.

Издание Washington Post сообщает, что на похороны малыша пришло около 15 человек.

Похороны прошли только через день после его смерти. Родители не хотели нести гроб в свой дом, где его увидят другие дети, поэтому им нужно было похоронить младенца как можно быстрее. Все старшие братья и сестры Сергея остались дома, играя во дворе, пока члены их семей спешили на кладбище. Дети знали, что их младший брат не вернется домой, но родители еще не объяснили, почему, отмечает издание.

"Моя комната была полностью разрушена, – рассказала мать. – Я искала ребенка среди обломков. …Ребенок в кроватке. Я думала, чтобы забрать его, и тут это произошло.

Обстрел Вольнянского произошел в ночь на 23 ноября. Снаряды попали в родильное отделение, в котором в то время находилась одна роженица с новорожденным ребенком, а также врач. В результате атаки младенец 2022 года рождения погиб, женщина и врач подразделениями ГСЧС спасены из-под обломков здания.

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