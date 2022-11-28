Вооруженные Силы Украины ликвидировали вокалиста группы "Высота 277" Александра Мороза, воевавшего против нашего государства с начала полномасштабного вторжения армии российской федерации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский офицер и блогер Анатолий Штефан.

“Была группа Высота, а стала официально Дембель. Вокалист добровольно мобилизовался и так же добровольно демобилизовался. Красиво! Кобзон собирает состав”, - написал Анатолий Штефан и опубликовал фото ликвидированного оккупанта.

Напомним, отключение света обернулось чередой несчастий: "Использовали генератор".

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