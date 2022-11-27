Вечером 26 ноября в Латвии произошло столкновение грузовика и эстонского автобуса, следовавшего из Таллина в Ригу.

В результате аварии пострадали военнослужащие Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Силах обороны Эстонии.

Водитель автобуса, перевозивший людей по заказу эстонского военного ведомства, погиб. Ранения получил один эстонский военнослужащий, его доставили в больницу для обследования.

«Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими ВСУ, их также доставили в больницу», — говорится в сообщении эстонских Сил обороны.

Как отмечается, полиция Латвии выясняет точные причины ДТП.

Авария произошла в районе латвийского города Айнажи, недалеко от границы с Эстонией. Эстонские СМИ писали об одном погибшем и 26 раненых в результате ДТП, из них трое в тяжелом состоянии. Неизвестно, сколько именно украинских военных пострадало, однако, по информации эстонских медиа, большинство пассажиров были украинцами.

На этой же трассе в день аварии произошло еще несколько дорожно-транспортных происшествий из-за снега и гололеда.

Напомним, также сообщалось об угрозе нападения из беларуси: в украинской разведке раскрыли планы врага

Также сообщалось о новой ракетной атаку по Украине: когда рф может нанести очередной удар, прогноз разведки.

Кроме того, Politeka.net писала, путинские войска готовятся к "обострению" на границе: в Генштабе назвали даты, когда могут быть провокации