Вечером 26 ноября в Латвии произошло столкновение грузовика и эстонского автобуса, следовавшего из Таллина в Ригу.
В результате аварии пострадали военнослужащие Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Силах обороны Эстонии.
Водитель автобуса, перевозивший людей по заказу эстонского военного ведомства, погиб. Ранения получил один эстонский военнослужащий, его доставили в больницу для обследования.
«Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими ВСУ, их также доставили в больницу», — говорится в сообщении эстонских Сил обороны.
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Как отмечается, полиция Латвии выясняет точные причины ДТП.
Авария произошла в районе латвийского города Айнажи, недалеко от границы с Эстонией. Эстонские СМИ писали об одном погибшем и 26 раненых в результате ДТП, из них трое в тяжелом состоянии. Неизвестно, сколько именно украинских военных пострадало, однако, по информации эстонских медиа, большинство пассажиров были украинцами.
На этой же трассе в день аварии произошло еще несколько дорожно-транспортных происшествий из-за снега и гололеда.
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