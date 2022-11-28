За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере 590 российских оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Другие потери российских захватчиков с 24 февраля:
танков ‒ 2908 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5861 (+5) ед,
артиллерийских систем – 1899 (+2) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4) ед.
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Кроме того, больницы оккупированной Луганщины, в том числе Щастяского района, переполнены ранеными оккупантами.
"Оккупанты продолжают нести потери. Местные больницы Щастяского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых оккупантов", - говорится в сообщении Генштаба.
Ранее сообщалось, что в «Энергоатоме» увидели предпосылки к тому, что российские оккупанты готовятся покинуть Запорожскую атомную электростанцию.
«Очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль. Такое, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти» - сообщил в прямом эфире телемарафона Президент НАЭК «Энергоатом».
Напомним, замечена подготовка оккупантов к новому бегству - откуда на этот раз.
Ранее в ОП ответили, выстоит ли Украина, когда удары по энергосистеме повторятся.
Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.