Российские оккупанты после сноса разбомбленных домов в спальных районах теперь добрались до исторического центра города.

Как сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сейчас начался снос зданий в историческом центре города, который пережил даже Вторую мировую войну, однако не пережил приход «освободителей».

«Гражданские оккупанты добрались до исторического центра Мариуполя. Проспект Мира 85 — снос дома. Очередное сокрытие последствий бомбардировки российскими самолетами.

Так история Мариуполя времен после Второй Мировой превращается в мусор. Мариуполь превращен в город, который уже по фото и видео не узнают мариупольцы. Город, который остался живым только в горожанах, и абсолютно мертв в архитектуре и реальности», – подчеркнул Андрющенко.

Кроме того сообщается, что оккупанты воруют посреди дня все, что осталось целым.

«Мародерство в Мариуполе не останавливается ни на минуту. Прямо сейчас. Центр (до войны) города. Квартал между пр. Металлургов и ул. Куинджи. Тянут посреди дня все, что осталось целым. Руками, машинами, прицепами. К сожалению, не оккупанты. Мариупольцы», – рассказал Андрющенко.

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