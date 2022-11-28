Утром в понедельник, 28 ноября, во временно оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв.

Как сообщил в Телеграм "СтратКом ВСУ" , разгорелся пожар на нефтебазе. В результате были повреждены здания в центре города.



"В оккупированном Донецке "почему-то" вспыхнула нефтебаза. Наверное, тоже не хочет быть под русским миром", – говорится в сообщении.

На опубликованных видео видно, как в центре города поднимается дым, также повреждена кровля в одной из многоэтажек.

О причине пожара оккупационные "власти" города пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 28 ноября потери путинской армии с 24 февраля в Украине составляют около 87 900 оккупантов.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере 590 российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Другие потери российских захватчиков с 24 февраля:

танков ‒ 2908 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5861 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1899 (+2) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4) ед.

Кроме того, больницы оккупированной Луганщины, в том числе Щастяского района, переполнены ранеными оккупантами.

Напомним, замечена подготовка оккупантов к новому бегству - откуда на этот раз.

Ранее в ОП ответили, выстоит ли Украина, когда удары по энергосистеме повторятся.

Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.