Как сообщил в Телеграм "СтратКом ВСУ" , разгорелся пожар на нефтебазе. В результате были повреждены здания в центре города.
"В оккупированном Донецке "почему-то" вспыхнула нефтебаза. Наверное, тоже не хочет быть под русским миром", – говорится в сообщении.
На опубликованных видео видно, как в центре города поднимается дым, также повреждена кровля в одной из многоэтажек.
О причине пожара оккупационные "власти" города пока не сообщают.
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Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 28 ноября потери путинской армии с 24 февраля в Украине составляют около 87 900 оккупантов.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере 590 российских оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Другие потери российских захватчиков с 24 февраля:
танков ‒ 2908 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5861 (+5) ед,
артиллерийских систем – 1899 (+2) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4) ед.
Кроме того, больницы оккупированной Луганщины, в том числе Щастяского района, переполнены ранеными оккупантами.
Напомним, замечена подготовка оккупантов к новому бегству - откуда на этот раз.
Ранее в ОП ответили, выстоит ли Украина, когда удары по энергосистеме повторятся.
Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.