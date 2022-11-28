В Харьковской области авто слетело с моста в реку - в результате аварии погибли три человека.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, ДТП произошло в городе Изюм.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и слетел с моста в реку.

В результате водитель транспортного средства и его пассажиры погибли на месте. Их личности устанавливаются.

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что вечером 26 ноября в Латвии произошло столкновение грузовика и эстонского автобуса, следовавшего из Таллина в Ригу.

В результате аварии пострадали военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Водитель автобуса, перевозивший людей по заказу эстонского военного ведомства, погиб. Ранения получил один эстонский военнослужащий, его доставили в больницу для обследования.

«Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими ВСУ, их также доставили в больницу», — говорится в сообщении эстонских Сил обороны.

Как отмечается, полиция Латвии выясняет точные причины ДТП.

Напомним, также сообщалось об угрозе нападения из беларуси: в украинской разведке раскрыли планы врага

Также сообщалось о новой ракетной атаку по Украине: когда рф может нанести очередной удар, прогноз разведки.

Кроме того, Politeka.net писала, путинские войска готовятся к "обострению" на границе: в Генштабе назвали даты, когда могут быть провокации