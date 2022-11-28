21-летняя украинка, находящаяся в Ивано-Франковске, заявила, что родиться в Украине - это ее самая большая ошибка.

Как сообщает Телеграм-канал "Катарсис", об этом девушка заявила во время прямой трансляции в соцсети

Так, юная украинка отрицает свой партиотизм, а украинский народ называет "самым нищим в мире".

"Я родилась в Украине, и это моя самая большая ошибка, если честно. Поэтому я разговаривают на украинском, но Украина - самый тупой народ, я не патриотка, я не за Россию, но я за то, чтобы родиться в другой стране. В любой: Европа, Канада, Америка, но только не Украина. Потому что Украина - это самый нищий народ", - громко смеясь заявила девушка.

В конце видео она добавила "русские - не мой народ, Россия - не моя страна. Я бы все отдала, чтобы родиться не в Украине".

Однако не прошло и суток, как девушка опубликовала видео с извинениями. Так, она сообщила, что работники СБУ провели с ней профилактическую беседу. В результате чего, 21-летняя украинка извинилась перед ВСУ и простыми жителями Украины.

Напомним, украинцев предупредили о новых испытаниях, что надо сделать: "Неделя может быть очень тяжелой".

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