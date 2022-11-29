В Курской области (рф) местные чиновники встретились с матерями погибших "мобиков"и подарили им набор полотенец.

Такими щедрыми подарками они похвасились в соцсетях, но после скандальной реакции в сети - удалили пост.

К матерям погибших военнослужащих приезжал глава администрации Льговского района Сергей Коростелев.

Он решил «порадовать» женщин и привёз им подарки, которые они заслужили — наборы полотенец, торты и открытки.

О встречах не забыли отчитаться в социальных сетях и выложили фотографии Коростелёва с матерями российских мобиков.

В комментариях к посту, чиновников начали критиковать, и через некоторое время пост удалили.

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