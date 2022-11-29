Такими щедрыми подарками они похвасились в соцсетях, но после скандальной реакции в сети - удалили пост.
К матерям погибших военнослужащих приезжал глава администрации Льговского района Сергей Коростелев.
Он решил «порадовать» женщин и привёз им подарки, которые они заслужили — наборы полотенец, торты и открытки.
О встречах не забыли отчитаться в социальных сетях и выложили фотографии Коростелёва с матерями российских мобиков.
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В комментариях к посту, чиновников начали критиковать, и через некоторое время пост удалили.
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Также сообщалось, что появились признаки подготовки оккупантов к новому бегству, откуда на этот раз.