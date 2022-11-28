Об этом говорится в пресс-релизе СБУ.
"СБУ обнаружила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это якобы искусственно созданное государство".
Также в СБУ утверждают, что большинство литературы издано в российских типографиях и авторство принадлежит российским деятелям.
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К слову, ранее в Киево-Печерской Лавре в УПЦ МП видео с молитвой "за россию" назвали "провокацией".
Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент.
По его словам автор публикации видео в соцсетях отказывался предоставить свое устройство, на котором осуществлял запись, для подтверждения его подлинности.
"Официальные представители Лавры уже отмечали, что на распространенной видеозаписи не зафиксировано присутствие священников или церковных певчих и к таким песнопениям духовенство Лавры не причастно...".
Напомним, пропагандиста "русского мира" поймали на горячем в Закарпатье, кадры: "оправдывал агрессию рф и...".
Также сообщалось, на Львовщине фанатку путина вышвырнули из маршрутки, видео: "Москва была, есть и будет".
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.