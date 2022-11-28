Так, в людных местах украинцы оставили символ движения сопротивления.

Об этом сообщает издание "Риа-Мелитополь".

"🇺🇦Мелитополь – это Украина! Храбрые жители Мелитополя активно участвуют в движении "Желтая Лента" распространяя ленты желтого цвета. Желтый цвет – это напоминание оккупантам о том, что они находятся на чужой земле, и местные жители против их пребывания здесь", – говорится в сообщении.

Желтая лента – это напоминание оккупантам о том, что они находятся на чужой земле.

Ранее сообщалось, что украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника.

Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника в районах населённых пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области. Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов.

Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.

Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.

Кроме того, сообщалось, куда оккупанты перебросили свои силы после бегства из Херсона.