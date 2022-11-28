Советник Офиса президента Михаил Подоляк пообещал через полгода выйти в эфир украинского канала из Ялты.

Так, Михаил Подоляк пообещал через 6 месяцев сделать включение с набережной в Ялте.

"Через месяцев шесть я специально поеду на набережную в Ялте, там у меня есть любимое место. Я оттуда включусь, гарантирую вам, и мы поговорим о том, каким будет Крым", - заявил Подоляк в эфире телемарафона.

Ранее глава МИД рф лавров отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины.

Так, по мнению путинского министра курс президента Украины Владимира Зеленского на победу в войне и "возврат" всех земель, включая Крым, якобы постигнет неудача.

Отметим, что в Кремле также до последнего не хотели признавать бегство армии рф из Херсона.

Однако 9 ноября министр обороны рф Сергей Шойгу заявил об "отводе" во время доклада командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии российских оккупантов Сергея Суровикина.

Напомним, также сообщалось об угрозе нападения из беларуси: в украинской разведке раскрыли планы врага

Также сообщалось о новой ракетной атаку по Украине: когда рф может нанести очередной удар, прогноз разведки.

Кроме того, Politeka.net писала, путинские войска готовятся к "обострению" на границе: в Генштабе назвали даты, когда могут быть провокации.