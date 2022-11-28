Украинский защитник в начале сентября погиб в бою, прикрыв своим телом побратима.

Как рассказали на портале "Мемориал", на сайте главы государства появилась петиция о присвоении Илье Третьяку звания Героя Украины посмертно.

Сообщается, что 22-летний пулеметчик Илья Третяк, позывной "Михайлович", погиб 5 сентября в Николаевской области. Защитник получил смертельное ранение, закрыв побратима во время обстрела.

Летом Илья получил серьезное ранение головы, перенес две операции, врачи поставили сначала пластиковую пластину, затем титановую вместо части лобной кости.

Как сообщал Кременчугский горсовет, парень получил предложение поехать в Великобританию на обучение, но решил остаться с побратимами.

Не дождавшись заживления раны, Илья снова уехал на передовую, где отдал свою жизнь за Украину.

Осколок прошел под бронежилетом и пронзил сердце бойца.

У Ильи остались родители и любимая девушка.

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