В Ровненской области 28 ноября произошло ДТП - столкнулись легковое авто и грузовик.

Возле села Мирное Ровненского района 28 ноября произошло ДТП. Столкнулись легковое авто и грузовик, в результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщается на Telegram-канале Главного управления Национальной полиции.

Авария случилась около 14:30.

По информации правоохранителей, есть погибшие пассажиры в легковушке. Смертельные травмы получили две женщины и двое мужчин.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области авто слетело с моста в реку - в результате аварии погибли три человека.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, ДТП произошло в городе Изюм.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и слетел с моста в реку.

В результате водитель транспортного средства и его пассажиры погибли на месте. Их личности устанавливаются.

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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