Во временно оккупированном Мариуполе российские войска начали обустраивать склад боеприпасов возле школы, чтобы прикрыться мирными жителями.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Склад боеприпасов обустраивают на территории Центрального рынка, который находится в 100 метрах от школы №65.
"Прикрыться гражданскими. Никогда такого не было и вот опять", - добавил Андрющенко.
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Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе украинские патриоты напомнили путинской армии, что город - украинский.
Так, в людных местах украинцы оставили символ движения сопротивления.
"Мелитополь – это Украина! Храбрые жители Мелитополя активно участвуют в движении "Желтая Лента" распространяя ленты желтого цвета. Желтый цвет – это напоминание оккупантам о том, что они находятся на чужой земле, и местные жители против их пребывания здесь", – говорится в сообщении.
Желтая лента – это напоминание оккупантам о том, что они находятся на чужой земле.
Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.
Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.
Кроме того, сообщалось, куда оккупанты перебросили свои силы после бегства из Херсона.