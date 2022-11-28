Во временно оккупированном Мариуполе российские войска начали обустраивать склад боеприпасов возле школы, чтобы прикрыться мирными жителями.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Склад боеприпасов обустраивают на территории Центрального рынка, который находится в 100 метрах от школы №65.

"Прикрыться гражданскими. Никогда такого не было и вот опять", - добавил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе украинские патриоты напомнили путинской армии, что город - украинский.

Так, в людных местах украинцы оставили символ движения сопротивления.

"Мелитополь – это Украина! Храбрые жители Мелитополя активно участвуют в движении "Желтая Лента" распространяя ленты желтого цвета. Желтый цвет – это напоминание оккупантам о том, что они находятся на чужой земле, и местные жители против их пребывания здесь", – говорится в сообщении.

Желтая лента – это напоминание оккупантам о том, что они находятся на чужой земле.

Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.

Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.

Кроме того, сообщалось, куда оккупанты перебросили свои силы после бегства из Херсона.