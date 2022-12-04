Российская армия способна одерживать какие-то минимальные "победы" только за счет забрасывания фронта "пушечным мясом". Из-за значительных потерь профессиональный уровень подразделений кафиров значительно упал.

Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, передает "НВ".

По его словам, морально-психологическое состояние оккупантов постоянно снижается, когда большинство личного состава противника погибает в атаках.

"Статистика показывает, что мобилизованные россияне (в среднем. – Ред.) живут одну атаку, а командиры — две атаки. То есть к лучшему ничего меняется, традиции Красной армии времен Второй мировой никуда не делись, они не умеют действовать иначе", — говорит. эксперт.

Кевлюк отмечает, что в РФ отсутствует профессиональный сержантский корпус.

"Сержант как лидер вообще отсутствует у россиян как явление. Тот, кто должен научить, повести за собой, организовать правильные действия солдат, их быт, обеспечить его всем он или не умеет, или делает это крайне плохо. Это все отражается на эффективности , на результатах", - объяснил он.

Кроме проблем с сержантским корпусом, у российской армии почти не осталось высококвалифицированных офицеров.

По информации эксперта, Россия фактически лишилась офицеров высшего звена.

"Формально люди есть, формально техника какая-никакая тоже есть, но руководить этим всем и грамотно применять на поле боя некому", — отмечает Кевлюк.

По его мнению, россияне попытаются призвать старших лейтенантов запаса, давно закончивших военную кафедру, но это не решит проблему захватчиков.

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