Иранские дроны Россия использует только против гражданской и энергетической инфраструктуры Украины, а не на поле боя. В настоящее время РФ испытывает серьезную нехватку ракетного оружия.
Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник.
"Эффективность дронов достаточно высока и серьезна. Есть немало примеров их попадания. Шахид - серьезная машина с боевой частью в пределах сорока килограммов. То, что сейчас затихло их применение - признак того, что иранцы не так уж много передали этих машин россиянам.
И это еще раз подтверждает тезис, что ракетный потенциал РФ еще есть, он еще опасен, но действительно выйти на те показатели, которые им действительно нужны, они не смогут. И, на мой взгляд, скоро будут иметь", - сказал он.
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Напомним, Подоляк предупредил украинцев о новых испытаниях.
Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.
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