Военный эксперт Иван Киричевский рассказал о военной помощи, которую официально Украине не оказывали, однако техника и вооружение появились на фронтах. По его словам, это свидетельствует о том, что некоторые страны предоставляют оружие ВСУ неофициально.

Об этом говорилось в комментарии военного эксперта Defence Express Ивана Киричевского "24 канала".

Киричевский рассказал, что летом на Донбассе украинские бойцы вынужденно покинули вышедший из строя танк Т-72. Тогда нужно было спасать танкистов.

"На том танке стояло несколько маркировок, якобы он взят из болгарских складов, а ремонтировали его на чешском заводе, так как он попал в Украину вообще третья история", - рассказал эксперт.

Эксперт привел и другой пример. Так, летом 2022-го министр обороны Великобритании Бен Уоллес пообещал 50 тыс. снарядов советского калибра.

"Тогда это выглядело странно. Британцы могли взять эти снаряды на пакистанской фабрике. В Пакистане есть фабрика по производству снарядов, которые в 50-х годах строили британцы. Вот прошло 70 лет и британцы пришли возвращать должок, и потом самолетами привезли нам к гаубицам Д-30", - рассказал эксперт Defence Express.

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