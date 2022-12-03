Татьяна Наумова – предпринимательница из Херсона, которая оставалась в городе и во время оккупации. Она не пыталась уехать из города, поскольку не могла покинуть своих родных .

В интервью она рассказала, как россияне отбирали жилье во время оккупации.

"Русские здесь жили в чужих домах. Если дом был пуст, люди уехали, то они выламывали двери и заселялись там. Были такие случаи, когда кто-то покидал свою квартиру на знакомых. Им было безразлично, что там живут люди. Они аргументировали это тем, что у тех, кто там жил, нет документов на жилье. Этих людей просто выселяли, их ничего не волновало. Давали людям 10 минут на то, чтобы они освободили квартиру той, то в той. К примеру, по моей домработнице оставили 9 квартир, она периодически ночевала то в той, то в той. Наблюдала за ними, убирала.

Они выбирали самые лучшие квартиры. В одну пришли, она даже вещи ценные не успела забрать. Сказали: "Вон отсюда". Там заселялись, жили, увозили оттуда все. Напротив нашего дома жили оккупанты. Это большой трехэтажный дом. Там жили чеченцы. Мы видели, как они выносили оттуда все: телевизоры, бытовую технику, вещи", - говорит Татьяна.

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