В Белом доме заявили, что президент страны-агрессора путин ведет себя "отвратительно" после поражений на фронте.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби во время брифинга 28 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

"Когда вы посмотрите, во что он попал, это почти всё гражданская инфраструктура. И в значительной степени это энергия, вода, ресурсы, которые нужны людям, когда они готовятся к тому, что, безусловно, будет холодной зимой. Но это отвратительно. То, что он делает в последние несколько недель, просто абсолютно отвратительно", – заявил представитель Белого дома.

Кирби добавил, что нынешние цели путина преимущественно гражданские.

По его словам, так агрессор хочет "поставить украинский народ на колени, потому что он не может поставить на колени украинские Вооруженные силы".

Ранее сообщалось, что странный внешний вид президента страны-агрессора путина удивил пользователей сети.

Во время встречи 22 ноября с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем российский диктатор Владимир Путин схватился за стул, а его руки при этом стали «фиолетовыми».

Это вызвало новые обсуждения плохого состояния здоровья российского диктатора.

"Тут в новостях все обсуждают, что пыня как-то странно тряс ногами и вцеплялся в кресло на встрече с кубинским президентом. И руки типа фиолетовые стали. Но меня скорее вид в целом удивил. Ножки какие-то крохотные, а голова наоборот как-то не по размеру, что ли. Странно выглядит", - пишут пользователи сети в Твиттер.

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