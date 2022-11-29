Так, украинский нардеп предложил Верховную Раду рассмотреть законопроект №8221.
Этим законопроектом предлагается запретить деятельность учреждений, руководствующихся Россией, а также расторгнуть все соглашения аренды, заключенные этими организациями.
Речь идет об арендованных храмах и монастырях и лаврах, которые должны быть возвращены государству.
Все три лавры - Киево-Печерская, Светогорская и Почаевская - должны вернуться государству, - об этом говорится в петиции.
Всего за три дня она набрала необходимые 25 тысяч голосов, и теперь ее должен рассмотреть президент Украины.
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К слову, в помещениях УПЦ в Тернопольской области и на Прикарпатье найдены материалы, которые отрицают существование Украины.
"СБУ обнаружила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это якобы искусственно созданное государство".
Также в СБУ утверждают, что большинство литературы издано в российских типографиях и авторство принадлежит российским деятелям.
Напомним, пропагандиста "русского мира" поймали на горячем в Закарпатье, кадры: "оправдывал агрессию рф и...".
Также сообщалось, на Львовщине фанатку путина вышвырнули из маршрутки, видео: "Москва была, есть и будет".
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.