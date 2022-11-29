Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Пограничники рассказали, что парень-танцор, чтобы "попасть на бал, форсировал" реку Тиса.
Он пытался незаконно попасть в Румынию, а оттуда уехать в Германию.
Танцовщик нашел контакты дельцов, которые за 2500 долларов пообещали ему организовать пересечение границы по реке.
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Однако, как отмечают пограничники, путь был очень опасен.
"Не нарушайте правила пересечения и не соглашайтесь на предложения организаторов переправки, которые пренебрегают жизнью и здоровьем "клиентов", — сообщили пограничники.
Ранее сообщалось, что сотрудники ДБР завершили расследование в отношении трех бывших правоохранителей, незаконно завладевших земельными участками площадью 1,38 га в Харькове.
Как сообщил спикер Территориального управления ГБР в Полтаве Александр Белка, обвинительный акт направлен в суд.
По данным следствия, которое проводилось при оперативном сопровождении СБУ, правоохранители создали фиктивный жилищно-строительный кооператив. С 2015 года они неоднократно обращались в Харьковский городской совет для получения земельного участка для строительства многоквартирного кооперативного дома для участников АТО.
В 2019 году городской совет утвердил проект землеустройства, которым предоставил разрешение на передачу двух земельных участков площадью 1,38 гектара в собственность фиктивного ЖСК. Однако строительство так и не началось.
В 2021 году злоумышленники разместили объявления о продаже земли, выделенной кооперативу, и продали участки под коммерческую застройку. В результате территориальной общине нанесен имущественный ущерб более чем на 4,6 млн грн.
Бывшие правоохранители обвиняются в завладении чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.
Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.
Кроме того, сообщалось, куда оккупанті перебросили свои силі после бегства из Херсона.