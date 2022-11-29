В Киеве в лифте застряла беременная женщина, у которой начались роды.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.

По словам спасателей к ним поступило сообщение о том, что в Святошинском районе столицы в лифте 9-этажного жилого дома застряла беременная женщина, у которой начались роды.

"Как оказалось, гражданка 1992 года рождения находилась в заблокированном лифте между 5-м и 6-м этажами. С помощью шансового инструмента, бойцы ГСЧС открыли дверь лифта, достали ее и передали медикам для транспортировки в роддом", – рассказали спасатели.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе российские войска начали обустраивать склад боеприпасов возле школы.

Во временно оккупированном Мариуполе российские войска начали обустраивать склад боеприпасов возле школы, чтобы прикрыться мирными жителями.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Склад боеприпасов обустраивают на территории Центрального рынка, который находится в 100 метрах от школы №65.

"Прикрыться гражданскими. Никогда такого не было и вот опять", - добавил Андрющенко.

Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.

Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.

Кроме того, сообщалось, куда оккупанты перебросили свои силы после бегства из Херсона.