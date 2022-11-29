Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.
По словам спасателей к ним поступило сообщение о том, что в Святошинском районе столицы в лифте 9-этажного жилого дома застряла беременная женщина, у которой начались роды.
"Как оказалось, гражданка 1992 года рождения находилась в заблокированном лифте между 5-м и 6-м этажами. С помощью шансового инструмента, бойцы ГСЧС открыли дверь лифта, достали ее и передали медикам для транспортировки в роддом", – рассказали спасатели.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе российские войска начали обустраивать склад боеприпасов возле школы.
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Во временно оккупированном Мариуполе российские войска начали обустраивать склад боеприпасов возле школы, чтобы прикрыться мирными жителями.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Склад боеприпасов обустраивают на территории Центрального рынка, который находится в 100 метрах от школы №65.
"Прикрыться гражданскими. Никогда такого не было и вот опять", - добавил Андрющенко.
Напомним, также сообщалось о ликвидации воинами ВСУ "людоеда", который звал мобиков на войну.
Также Politeka.net писала, что путинские войска готовятся к обострению на границе.
Кроме того, сообщалось, куда оккупанты перебросили свои силы после бегства из Херсона.