Об этом одна из главных пропагандисток кремля заявила в эфире федерального телеканала.
"Нужно бояться проиграть, надо бояться опозориться и нужно бояться предать своих людей. Если мы умудримся проиграть, Гаага ждет даже дворника, который в Кремле убирает", – признала симоньян.
Кроме того, она заявила, что из-за неудач на фронте путинской армии остается только бомбить инфраструктуру и лишать нормальной жизни мирных украинцев.
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Ранее сообщалось, что СБУ разоблачили на Буковине вражеского интернет-агитатора, который распространял дезинформацию об обстановке в регионе и дискредитировавшей военных Украины.
Он распространялложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций.
Среди адресатов фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Соловьев, с которым был задержан на прямой связи.
Приспешник агрессора надеялся получить за дезинформацию гражданство России.
На основании собранных СБУ материалов злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.