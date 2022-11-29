Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
"На этом направлении враг действует агрессивнее всего. Он проводит атаки и огневые удары. В среднем враг наносит где-то 180-200 ударов в сутки из артиллерии. Противник и дальше пытается штурмовать наши позиции. Есть размытость почв, поэтому враг изменил тактику. Оккупанты не всегда могут. использовать танки, бронетранспортеры или боевые машины пехоты", - объяснил Череватый.
Противник формирует меньшие группы и пытается проникать в наши позиции.
"Армия РФ ежесуточно терпит большие потери. Главное, что врагу не удается прорвать нашу линию обороны", - резюмирует Череватый.
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Ранее сообщалось, что противник продолжает нести потери, так подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в Сватово Луганской области.
Как сообщают в Генштабе ВСУ, по предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.
Также сообщается, что оккупанты сосредоточивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери.
Напомним, в россии матерям погибших "мобиков" торжественно вручили полотенца и открытки: "подарки, которые заслужили".
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