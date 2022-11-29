Так, Starlink повысил стоимость услуг для разных стран.
В частности, для украинцев цена вырастет с $60 (около 2,3 тыс. грн) до $75 в месяц (2,8 тыс. грн).
Цена на услуги повысится с 29 декабря.
В других странах подписка на Starlink тоже стала дороже, и спутниковый интернет в Украине все еще находится на минимальном тарифе.
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В Польше подписка также стоит около 2,8 грн в месяц, а стоимость оборудования поднялась с 17, 8 тыс. грн до 26 тыс. грн.
"Месячная стоимость сервиса Starlink повысится с $60 до $75. Новая цена будет применяться для вашей подписки с 29.12.2022. Если вы не желаете продолжать пользоваться сервисом, вы можете отменить [подписку] в любое время", – говорится в сообщении.
К слову, до 2 августа тариф для Украины составлял $100, однако24 августа компания Маска объявила о его снижении. Теперь тариф снова повысили в рамках пересмотра цен по всему миру.
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