Мощный взрыв прогремел под российским Челябинском, местные сообщают, что хлопок они услышали из разных районов города.

Взрыв прогремел во вторник, 29 ноября, сообщают росСМИ.

После взрыва жители увидели большой столб темного дыма, который высоко поднялся над местом, откуда донесся громкий звук.



«Это карьер. Выла сперва сирена, взрыв был мощный. Столб дыма долго стоял. Я в первый раз такое вижу», - написал житель поселка в соцсети.

Очевидцы предположили, что взрыв прогремел с территории карьера по производству щебня.

"Я сначала услышал хлопок, потом увидел столб дыма. Предположительно, что-то взорвалось в районе улицы 2-я Потребительская", — сообщает местный житель.

Официальной информации пока нет.

Ранее российские телеграм-каналы публиковали кадры, на которых было видно огромный столб огня.

«Что-то очень здорово бахнуло, грохот был такой, что дрожат окна», - пишут очевидцы взрыва из Петербурга и публикуют кадры столба огняя, который видно за киллометры.

По данным местных жителей, взрыв произошел возле поселка Янино-1.

Произошёл взрыв газопровода в районе посёлка Бергардовка Ленинградской области.

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