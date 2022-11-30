Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.

"Сегодня на нашей встрече мы обсуждали безопасность в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для всего НАТО и вызовы, спровоцированные незаконной войной России в Украине. В ответ на агрессию РФ НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря", - заявил Столтенберг.

НАТО, Йенс Столтенберг

По его словам, НАТО создает новые боевые группы.

"Это посылает четкий сигнал о том, что НАТО здесь и мы сделаем все необходимое, чтобы защитить всех членов Альянса", - резюмировал Столтенберг.

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Ранее сообщалось, что страны НАТО должны объединить усилия и не позволить Путину выиграть войну против Украины.

Об этом в Мадриде, выступая перед участниками пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

НАТО, Йенс Столтенберг

"Мы все хотим, чтобы эта война завершилась. Но при этом важно помнить, что эта война – это война агрессии. Одна страна ворвалась к своему соседу, в Украину. Мы должны понять, что эта война завершится на определенном этапе за столом переговоров, но это имеет значение, как будут проводиться такие переговоры".

Напомним, смертельная игра в прятки закончится – что изменится на поле боя с приходом зимы.

Также напомним стало известно, что ВСУ могут получить новые боеприпасы от Boeing.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты убили известного в Украине детского писателя.