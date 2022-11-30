Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.
"Сегодня на нашей встрече мы обсуждали безопасность в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для всего НАТО и вызовы, спровоцированные незаконной войной России в Украине. В ответ на агрессию РФ НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря", - заявил Столтенберг.
По его словам, НАТО создает новые боевые группы.
"Это посылает четкий сигнал о том, что НАТО здесь и мы сделаем все необходимое, чтобы защитить всех членов Альянса", - резюмировал Столтенберг.
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Ранее сообщалось, что страны НАТО должны объединить усилия и не позволить Путину выиграть войну против Украины.
Об этом в Мадриде, выступая перед участниками пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы все хотим, чтобы эта война завершилась. Но при этом важно помнить, что эта война – это война агрессии. Одна страна ворвалась к своему соседу, в Украину. Мы должны понять, что эта война завершится на определенном этапе за столом переговоров, но это имеет значение, как будут проводиться такие переговоры".
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