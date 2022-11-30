Об этом сообщается на сайте ведомства. До российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета.

После оккупации Херсона он начал работать на оккупанта и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Он участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ.

Кроме того он готовил помещение для проведения фейкового референдума по статусу захваченных россиянами территорий.

"Работники ГБР задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме", - говорится в сообщении.

Предателю сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.

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