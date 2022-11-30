Об этом сообщается на сайте ведомства. До российского вторжения чиновник отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета.
После оккупации Херсона он начал работать на оккупанта и отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Он участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ.
Кроме того он готовил помещение для проведения фейкового референдума по статусу захваченных россиянами территорий.
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"Работники ГБР задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме", - говорится в сообщении.
Предателю сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.
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