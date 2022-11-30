Так, эксперт Михал Марек описал три возможных сценария развития событий, передает "ТСН".

Первый - нужно дождаться морозов, чтобы иметь возможность совершать активные боевые действия.

"Российские солдаты не подготовлены к нормальному функционированию в зимний период. Они имеют огромные проблемы с формой, логистикой. Поэтому будут иметь разнообразные проблемы со здоровьем. Речь не только о том, что они замерзнут. Многие просто умрут в окопах".

Второй - россияне будут продолжать наступление на Бахмут.

"На других направлениях они будут пытаться удержать линию фронта. Все это нас будет ждать где-то до середины января. Тогда увидим, какая будет погода. Потому что если россияне как-нибудь преодолеют свои логистические проблемы, если зима будет настолько сильна, что позволит проводить более активные наступательные действия," тогда развитие ситуации может измениться", — говорит Марек.

И третий сценарий развития событий - происходящее в Беларуси.

Есть два варианта: либо россияне и белорусы реально готовятся к наступлению с территории Беларуси, либо это просто информационно-психологическая спецоперация.

"Если это реальная подготовка к наступлению, тогда где-то во второй половине января россияне и белорусы могут попытаться зайти в Украину. И здесь снова есть два сценария: первый – наступление на Киев, второй – на Волынь. Если это произойдет, и украинским Силам обороны удастся их остановить, а для этого не нужно так много сил, украинцы в состоянии это сделать, потому что оборонные позиции уже давно подготовлены".

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