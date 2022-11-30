Об этом на своей странице в Twitter сообщил боец 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" с ником "Твой друг Стус".

"Бои не утихают ни днем, ни ночью. Россиян много, заканчиваться они не планируют. Постоянно подходят новые группы, поэтому темп и напряжение на участке не спадает уже долгое время. Интересует только, что они думают, когда им показывают пальцем на посадку и говорят ее штурмовать?" - отметил боец.

Также он опубликовал видео, на котором видны десятки погибших российских военных они валяются в посадках, провалив очередной штурм.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении враг действует агрессивнее всего - противник и дальше пытается штурмовать позиции ВСУ.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"На этом направлении враг действует агрессивнее всего. Он проводит атаки и огневые удары. В среднем враг наносит где-то 180-200 ударов в сутки из артиллерии. Противник и дальше пытается штурмовать наши позиции. Есть размытость почв, поэтому враг изменил тактику. Оккупанты не всегда могут. использовать танки, бронетранспортеры или боевые машины пехоты", - объяснил Череватый.

Противник формирует меньшие группы и пытается проникать в наши позиции, однако попытки врага тщетны.

Напомним, в россии матерям погибших "мобиков" торжественно вручили полотенца и открытки: "подарки, которые заслужили".

Также сообщалось, что оккупанты уничтожают исторический центр Мариуполя, город не узнают даже местные: жуткие кадры

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко призвал к переговорам, вспомнив о "дружбе народов".