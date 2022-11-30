В НАТО заявили, что Россия не имеет права запрещать странам присоединяться к альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что основное внимание альянса в настоящее время сосредоточено на поддержке и победе Украины как суверенного государства.

Он добавил, что в ближайшее время ждать присоединения Украины к альянсу не стоит.

Украина сможет вступить в НАТО после окончания военных действий.

Кроме того ранее сообщалось, что НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского моря до Черного моря.

"Мы обсуждали безопасность в Черноморском регионе, который имеет стратегическое значение для всего НАТО и вызовы, спровоцированные незаконной войной России в Украине. В ответ на агрессию РФ НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного моря", - заявил Столтенберг.

По его словам, НАТО создает новые боевые группы.

Напомним, смертельная игра в прятки закончится – что изменится на поле боя с приходом зимы.

Также напомним стало известно, что ВСУ могут получить новые боеприпасы от Boeing.

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