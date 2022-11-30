Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подчеркнул, что некоторые члены НАТО зависят от Китая. По его мнению, это сродни зависимости от России.

Об этом сообщает TVP.

Збигнев Рау отметил, что НАТО сегодня сосредоточено на атаках России на критическую инфраструктуру Украины.

"Это момент не только для поддержки Украины, которая должна пережить зиму по этому поводу, но и отражение нашей зависимости от других стран, когда речь идет о нашей критической инфраструктуре в НАТО", – сказал он.

По его словам, в прошлом партнеры Польши ставили себя и других в зависимости от критической инфраструктуры России.

"Сейчас у нас есть такие сигналы, как из Китая, если учитывать ситуацию в разные европейские сезоны, которые тоже имеют военное значение", – добавил Рау.

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