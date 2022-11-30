Житель Смела Черкасской области приговорен к 7 годам заключения за убийство.

Как сообщили в Черкасской областной прокуратуре, 22-летний мужчина, находясь вечером на одном из перекрестков улиц Смелы, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес несколько ударов по туловищу и голове прохожего, в результате чего последний скончался до прибытия кареты скорой медицинской помощи.

«Учитывая наличие доказательств, собранных в ходе досудебного расследования, а также искреннее раскаяние в совершении убийства, суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

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