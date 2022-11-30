Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух коллаборантов, которые во время оккупации Херсона российскими военными похищали украинцев и пытали их в застенках.

Информация об этом появилась на официальном канале ведомства по телеграмме.

По словам следователей, после оккупации города ВС РФ, местные жители добровольно вызвались помогать оккупантам и вступили в их ряды.

Более того: после так называемого "собеседования" с представителями ФСБ одного из коллаборнатов назначили на должность следователя. Муж должен был участвовать в подавлении движения сопротивления на оккупированной части Херсонщины.

Местные жители, с которыми "работал" приспешник кафиров, жаловались, что он применял к ним психологическое давление, насилие и угрозы физической расправой.

Второго украинца представитель Федеральной службы безопасности назначил в так называемую "патрульную полицию". Находясь в этой должности, украинец принимал непосредственное участие в преследовании и незаконном задержании своих сограждан.

После того, как ВСУ деоккупировали Херсон, злоумышленники пытались скрыться от украинских силовиков, но были задержаны. В настоящее время они находятся под стражей. Им уже сообщили о подозрении в коллаборационизме.

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