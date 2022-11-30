Взрыв произошел у посольства Украины в Мадриде.

По данным испанских СМИ, один из сотрудников дипведомства открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство.

Полиция активировала антитеррористический протокол и оцепила территорию, где расположено посольство. На месте работают саперы, пострадавший госпитализирован.

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Уведомление о взрыве в Комнату национальной полиции было зарегистрировано в 13:15. Затем в посольстве, расположенном по адресу Ронда-де-ла-Абубилья, номер 52, было активировано устройство, состоящее из специалистов Tedax и собаководов. Письмо, по данным источников, собранных Europa Press, не было обнаружено частной службой наблюдения посольства Украины в Мадриде.

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