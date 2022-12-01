С беларуского полигона под Барановичами сбежали несколько российских солдат. По предварительным данным, они забрали с собой оружие – как минимум один автомат Калашникова.

Очевидцы говорят, что видели трех-четырех мужчин, которые бежали со стороны военного объекта. Об этом поздно вечером 30 ноября сообщил Telegram-канал "Посмотри, брехня?" Утром 1 декабря информацию подтвердил канал "МотолькоПомоги".

Журналисты заявили, что инцидент с солдатами ВС РФ произошел на полигоне "Обуз-Лесновский" в среду днем.

Позже появилось уточнение, что сбежавших, вероятно, было трое, один из них – Максим З. 1996 или 1997 года рождения.

На связь с оппозиционными Telegram-каналами вышли сослуживцы этих солдат и подтвердили, что три человека самовольно покинули полигон в районе 15:00 (по Минску).

30 ноября в районе 17:30 одного из военных видели под Барановичами в 20 км от полигона. Также известно, что в самом городе утром появились представители "военной комендатуры" – солдаты с красно-зелеными нашивками. Их замечают на разных улицах Барановичей.

Напомним, Венгрия пошла на сотрудничество с Ираном, который помогает обстреливать Украину: о чем договорились.

Как сообщала Politeka, Кремль хочет принудить Украину к переговорам с помощью обстрелов: Песков признался в преступлении.

Также Politeka писала, что оккупанты открыли огонь по своим при отступлении: эпичное видео появилось в сети.