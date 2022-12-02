Так, взрывы раздались в казарме оккупантов, которую они разместили в местном доме культуры.
Видео показали в Телеграмм местного издания "Риа Мелитополь".
"В поселке Мирное Мелитопольского района, расположенном в 7 км от города, коммунальщики уже третий день разбирают завалы. Точным ударом ВСУ в последний день осени была ликвидирована казарма рашистов, в которую они превратили местный клуб", – говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в россии новые ЧП – вспыхнул новый пожар и рухнул очередной самолет. Так, в надеждинском районе Приморского края потерпел крушение истребитель МиГ-31. Экипаж катапультировался.
Известно, что катастрофа произошла в районе села Алексеевка. Самолет загорелся в воздухе и врезался в сопку.
Самолет якобы выполнял плановый учебно-тренировочный полет и был без БК.
Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.
Также сообщалось о позитивных прогнозах относительно окончания войны.
Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.