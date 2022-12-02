Под Мелитополем ВСУ уничтожили казарму оккупантов - появилось видео с места взрыва.

Так, взрывы раздались в казарме оккупантов, которую они разместили в местном доме культуры.

Видео показали в Телеграмм местного издания "Риа Мелитополь".

"В поселке Мирное Мелитопольского района, расположенном в 7 км от города, коммунальщики уже третий день разбирают завалы. Точным ударом ВСУ в последний день осени была ликвидирована казарма рашистов, в которую они превратили местный клуб", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в россии новые ЧП – вспыхнул новый пожар и рухнул очередной самолет. Так, в надеждинском районе Приморского края потерпел крушение истребитель МиГ-31. Экипаж катапультировался.

Известно, что катастрофа произошла в районе села Алексеевка. Самолет загорелся в воздухе и врезался в сопку.

Самолет якобы выполнял плановый учебно-тренировочный полет и был без БК.

Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.

Также сообщалось о позитивных прогнозах относительно окончания войны.

Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.